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10.09.2018 15:46 В Тульской области погибла пассажирка перевернувшегося «Саманда» Вести-Тула





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На 2-м километре автодороги «Барыково-Коптево-Садки» автомобиль «Саманд» улетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП девушка-пассажир получила травмы, несовместимые с жизнью.



На 7-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» столкнулись «Тойота Королла» и «Лада Ларгус». Водитель «Тойоты» обратился за медицинской помощью.



На 79-м километре автодороги «Тула-Белёв» в Одоевском районе «КамАЗ» врезался в припаркованный «ВАЗ 21099», который в свою очередь столкнулся с другой отечественной легковушкой «ВАЗ 21140». В результате медицинская помощь была оказана водителю «девяносто девятой» и его 16-летнему пассажиру.На 2-м километре автодороги «Барыково-Коптево-Садки» автомобиль «Саманд» улетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП девушка-пассажир получила травмы, несовместимые с жизнью.На 7-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» столкнулись «Тойота Королла» и «Лада Ларгус». Водитель «Тойоты» обратился за медицинской помощью.

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