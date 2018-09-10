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10.09.2018 13:34 Как туляки отметили День города? Виталий Моторин





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Все это сопровождало, бьющие городские рекорды по массовости, забеги. В этой утренней пробежке по городским улицам приняли участие более 1000 человек. 5, 10, 15 и даже 21 километр. Бегали в Туле на день города много и на разные дистанции, и самая символичная из них это 872 метра, по числу лет, которые исполнились оружейной столице.



Это было сложно, но красиво. Улица Металлистов, Тульский Кремль, новая городская набережная. Маршрут полумарафона связал в единую нить все самые красивые места оружейной столицы. Красоту чуть тронутой осенью Тулы, о которой в этот день говорили много, запечатлеть на бумаге пытались юные художники, а ближе к полудню центр города оккупировали Чарли Чаплины самых разных возрастов.



Впрочем, на день города Тула и Туляки не только развлекались. В праздничной программе был и целый ряд вполне официальных мероприятий, одно из которых открытие музейного квартала на возрождаемой улице Металлистов. В исторических особняках будут квартировать представительства Музея оружия и «Куликова Поля», готов проект внутреннего устройства нового дома музея-усадьбы «Ясная Поляна». Здание обзаведется атриумом - крытым внутренним двором.



«Я надеюсь, что проект будет реализован в 2020-ом году, как раз к празднованию 500-летия Засечного рубежа. Лев Николаевич Толстой был очень тесно связан с Тулой. Посещал многие тульские здания. Не так много мы об этом говорим в Ясной Поляне. А здесь в этом особняке у нас будет отдельная экспозиция посвященная Толстому и Туле», - рассказывает директор Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.



Другое официальное мероприятие - награждение Туляков внесших вклад в развитие города и области. Оно по традиции проходит на главной сцене праздника. В этом году высокую награду получил наш коллега Сергей Белов. «Я рассматриваю это как оценку в первую очередь коллектива тульского филиала ВГТРК, который каждый день приходит к вам домой. В эфире телеканала «Россия», телеканала «Россия 24», в эфире радиостанций «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк». Спасибо что смотрите, спасибо, что слушаете», - сказал Сергей Белов.



Тула растет, набережных у нас отныне две. На Пролетарской сконцентрировалась гастрономическая составляющая праздника. А из всех блюд особняком стояла жареная картошка. Ее, на сковороде диаметром 2 с половиной метра готовили здесь сразу на весь город. В этом году было пожарено 400 килограммов картофеля.



Да это интервью с дедом морозом, и нет - это не ошибка. Зимний волшебник со своей внучкой заглянул к нам в этом году намного раньше обычного. Ведь Тула теперь не только оружейная, но еще и новогодняя столица России. Это звание мы, в день города, на один год приняли у Ханты-Мансийска, а передадим в Тамбов. Отсчет до наступления 2019-го уже дан.





Ранним праздничным утром Тулу наполнили звуки. Разбудили, раскачали, зарядили Город-герой бодростью зажигательные ритмы барабанов и немного волнительные обратные отсчеты.Все это сопровождало, бьющие городские рекорды по массовости, забеги. В этой утренней пробежке по городским улицам приняли участие более 1000 человек. 5, 10, 15 и даже 21 километр. Бегали в Туле на день города много и на разные дистанции, и самая символичная из них это 872 метра, по числу лет, которые исполнились оружейной столице.Это было сложно, но красиво. Улица Металлистов, Тульский Кремль, новая городская набережная. Маршрут полумарафона связал в единую нить все самые красивые места оружейной столицы. Красоту чуть тронутой осенью Тулы, о которой в этот день говорили много, запечатлеть на бумаге пытались юные художники, а ближе к полудню центр города оккупировали Чарли Чаплины самых разных возрастов.Впрочем, на день города Тула и Туляки не только развлекались. В праздничной программе был и целый ряд вполне официальных мероприятий, одно из которых открытие музейного квартала на возрождаемой улице Металлистов. В исторических особняках будут квартировать представительства Музея оружия и «Куликова Поля», готов проект внутреннего устройства нового дома музея-усадьбы «Ясная Поляна». Здание обзаведется атриумом - крытым внутренним двором.«Я надеюсь, что проект будет реализован в 2020-ом году, как раз к празднованию 500-летия Засечного рубежа. Лев Николаевич Толстой был очень тесно связан с Тулой. Посещал многие тульские здания. Не так много мы об этом говорим в Ясной Поляне. А здесь в этом особняке у нас будет отдельная экспозиция посвященная Толстому и Туле», - рассказывает директор Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.Другое официальное мероприятие - награждение Туляков внесших вклад в развитие города и области. Оно по традиции проходит на главной сцене праздника. В этом году высокую награду получил наш коллега Сергей Белов. «Я рассматриваю это как оценку в первую очередь коллектива тульского филиала ВГТРК, который каждый день приходит к вам домой. В эфире телеканала «Россия», телеканала «Россия 24», в эфире радиостанций «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк». Спасибо что смотрите, спасибо, что слушаете», - сказал Сергей Белов.Тула растет, набережных у нас отныне две. На Пролетарской сконцентрировалась гастрономическая составляющая праздника. А из всех блюд особняком стояла жареная картошка. Ее, на сковороде диаметром 2 с половиной метра готовили здесь сразу на весь город. В этом году было пожарено 400 килограммов картофеля.Да это интервью с дедом морозом, и нет - это не ошибка. Зимний волшебник со своей внучкой заглянул к нам в этом году намного раньше обычного. Ведь Тула теперь не только оружейная, но еще и новогодняя столица России. Это звание мы, в день города, на один год приняли у Ханты-Мансийска, а передадим в Тамбов. Отсчет до наступления 2019-го уже дан.









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