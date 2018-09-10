Тульская набережная:
Проект-адреналин
Ветхая культура:
Гром грянул
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



10.09.2018 13:34 Как туляки отметили День города?
Виталий Моторин



| фото |
Ранним праздничным утром Тулу наполнили звуки. Разбудили, раскачали, зарядили Город-герой бодростью зажигательные ритмы барабанов и немного волнительные обратные отсчеты.

Все это сопровождало, бьющие городские рекорды по массовости, забеги. В этой утренней пробежке по городским улицам приняли участие более 1000 человек. 5, 10, 15 и даже 21 километр. Бегали в Туле на день города много и на разные дистанции, и самая символичная из них это 872 метра, по числу лет, которые исполнились оружейной столице.

Это было сложно, но красиво. Улица Металлистов, Тульский Кремль, новая городская набережная. Маршрут полумарафона связал в единую нить все самые красивые места оружейной столицы. Красоту чуть тронутой осенью Тулы, о которой в этот день говорили много, запечатлеть на бумаге пытались юные художники, а ближе к полудню центр города оккупировали Чарли Чаплины самых разных возрастов.

Впрочем, на день города Тула и Туляки не только развлекались. В праздничной программе был и целый ряд вполне официальных мероприятий, одно из которых открытие музейного квартала на возрождаемой улице Металлистов. В исторических особняках будут квартировать представительства Музея оружия и «Куликова Поля», готов проект внутреннего устройства нового дома музея-усадьбы «Ясная Поляна». Здание обзаведется атриумом - крытым внутренним двором.

«Я надеюсь, что проект будет реализован в 2020-ом году, как раз к празднованию 500-летия Засечного рубежа. Лев Николаевич Толстой был очень тесно связан с Тулой. Посещал многие тульские здания. Не так много мы об этом говорим в Ясной Поляне. А здесь в этом особняке у нас будет отдельная экспозиция посвященная Толстому и Туле», - рассказывает директор Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Другое официальное мероприятие - награждение Туляков внесших вклад в развитие города и области. Оно по традиции проходит на главной сцене праздника. В этом году высокую награду получил наш коллега Сергей Белов. «Я рассматриваю это как оценку в первую очередь коллектива тульского филиала ВГТРК, который каждый день приходит к вам домой. В эфире телеканала «Россия», телеканала «Россия 24», в эфире радиостанций «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк». Спасибо что смотрите, спасибо, что слушаете», - сказал Сергей Белов.

Тула растет, набережных у нас отныне две. На Пролетарской сконцентрировалась гастрономическая составляющая праздника. А из всех блюд особняком стояла жареная картошка. Ее, на сковороде диаметром 2 с половиной метра готовили здесь сразу на весь город. В этом году было пожарено 400 килограммов картофеля.

Да это интервью с дедом морозом, и нет - это не ошибка. Зимний волшебник со своей внучкой заглянул к нам в этом году намного раньше обычного. Ведь Тула теперь не только оружейная, но еще и новогодняя столица России. Это звание мы, в день города, на один год приняли у Ханты-Мансийска, а передадим в Тамбов. Отсчет до наступления 2019-го уже дан.


















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .