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10.09.2018 17:32 «Ростелеком» поздравил туляков с Днём города Вести-Тула





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Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Главная идея праздника — «Тула – город новых возможностей». Этот слоган чрезвычайно созвучен с общими тенденциями развития нашей компании – ведь «Ростелеком» внедряет цифровые сервисы, которые дают людям новые возможности. Еще недавно сложно было представить, что телевидение может быть интерактивным, телефоны - виртуальными, а обычная квартира или дом – «умными». Сегодня мы не просто предлагаем своим клиентам перспективные технологии, а формируем для них новое комфортное жизненное пространство».



Площадка «Ростелекома» на набережной в этот день была одной из самых активных. Здесь каждый мог удивиться чудесам занимательного фокусника, оставить на плакате пожелания любимому городу, получить танцевальный мастер-класс или стать участником флешмоба. Дети с удовольствием играли с аниматорами, рисовали мелом на асфальте и радовались воздушным шарам. На одном из газонов набережной «Ростелеком» организовал релакс-зону, где гости с удовольствием пользовались возможностью устроить передышку на мягких пуфах.



Сотрудники компании на месте знакомили туляков с преимуществами сервисов и услуг, таких как «Умный дом», «Видеонаблюдение», «Домашний интернет» и «Мобильная связь».



Еремин Антон, водитель, г.Тула:

«Мои друзья давно уговаривают меня перейти на мобильную связь «Ростелекома» – очень выгодно, когда звонки внутри сети и на домашние телефоны по всей России бесплатны. Но из-за постоянных разъездов никак не получалось подключиться. А тут на празднике сам «Ростелеком» пришёл ко мне. Очень удобно, спасибо, что сэкономили моё время. Да ещё узнал много интересного про “Умный дом” – теперь обсудим эту тему с женой и родителями».



«Ростелеком» стал активным участником празднования 872-й годовщины основания Тулы. В День города, 8 сентября, на Пролетарской набережной реки Упы компания организовала большую развлекательную программу, главным действующим лицом которой стал умный робот Кики. Он не просто передвигался по городскому пространству и приглашал гостей на площадку «Ростелекома», но и общался с туляками, отвечал на различные вопросы, давал советы.Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:«Главная идея праздника — «Тула – город новых возможностей». Этот слоган чрезвычайно созвучен с общими тенденциями развития нашей компании – ведь «Ростелеком» внедряет цифровые сервисы, которые дают людям новые возможности. Еще недавно сложно было представить, что телевидение может быть интерактивным, телефоны - виртуальными, а обычная квартира или дом – «умными». Сегодня мы не просто предлагаем своим клиентам перспективные технологии, а формируем для них новое комфортное жизненное пространство».Площадка «Ростелекома» на набережной в этот день была одной из самых активных. Здесь каждый мог удивиться чудесам занимательного фокусника, оставить на плакате пожелания любимому городу, получить танцевальный мастер-класс или стать участником флешмоба. Дети с удовольствием играли с аниматорами, рисовали мелом на асфальте и радовались воздушным шарам. На одном из газонов набережной «Ростелеком» организовал релакс-зону, где гости с удовольствием пользовались возможностью устроить передышку на мягких пуфах.Сотрудники компании на месте знакомили туляков с преимуществами сервисов и услуг, таких как «Умный дом», «Видеонаблюдение», «Домашний интернет» и «Мобильная связь».Еремин Антон, водитель, г.Тула:«Мои друзья давно уговаривают меня перейти на мобильную связь «Ростелекома» – очень выгодно, когда звонки внутри сети и на домашние телефоны по всей России бесплатны. Но из-за постоянных разъездов никак не получалось подключиться. А тут на празднике сам «Ростелеком» пришёл ко мне. Очень удобно, спасибо, что сэкономили моё время. Да ещё узнал много интересного про “Умный дом” – теперь обсудим эту тему с женой и родителями».

Читать @gtrktula



















