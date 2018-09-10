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НОВОСТИ | Общество



10.09.2018 13:11 Туляки могут поклониться мощам Спиридона Тримифунтского
Алина Фурсенко



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Уже в 9.35 на центральной площади Тулы собрались сотни людей, желающих прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского. Мощи святого хранятся на острове Корфу и в Россию, а точнее в Тулу, их привозят редко. В этот раз в маршруте следования 12 регионов. В Тулу приехали и жители других областей.

«Для нас это важное событие в жизни региона. Мы все надеемся на то, что наша жизнь будет становиться лучше. Она становится лучше благодаря нашим деяниям, нашей работе, нашей вере в Бога», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Десница – это правая рука. Именно ей Спиридон Тримифунтский совершил одно из своих самых известных чудес на Первом Вселенском соборе. Священники не могли понять, как это Бог триединый. Тогда простой труженик Спиридон взял кирпич, и он в его руке распался на огонь, воду и глину. Именно таким простым он и остался в истории.

«Все знали, что в любое время можно прийти к Спиридону. И не было никаких замков на всех его кладовых. Приходи и бери, что пожелаешь. Вот за такое богоподобие, за такую живую веру, движимую любовью, он ощутил то, что обычному, другому человеку, не бывает доступно», - говорит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Святой так почитаем, что и на площади сегодня оказались люди, которые поклонялись мощам на его родине. Ученые, изучавшие тело святого, утверждают, что температура его всегда 36,6, а бархатные башмачки, в которых он лежит, иногда чудом стаптываются. Поклониться мощам Спиридона Тримифунтского можно будет вплоть до 20 часов вечера завтрашнего дня.














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