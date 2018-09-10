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10.09.2018 11:55 В центре Тулы сегодня и завтра ограничено движение транспорта "Вести-Тула"





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С сегодняшнего утра и до 8-ми вечера завтрашнего дня ограничено движение и запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по улице Менделеевской.





В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период пребывания в Туле мощей Святителя Спиридона Тримифунтского в центре Тулы введены следующие ограничения.С сегодняшнего утра и до 8-ми вечера завтрашнего дня ограничено движение и запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по улице Менделеевской.

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