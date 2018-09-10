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10.09.2018 11:48 Лучшие психологи МЧС приехали в Тулу "Вести-Тула"





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13 сентября состоится подведение итогов конкурса «Лучший психолог МЧС России - 2018». За это звание поборются психологи из Чеченской Республики, Свердловской, Вологодской, Калужской областей, Приморского и Красноярского краёв.



Также в рамках конференции будут объявлены итоги конкурса «Лучшая комната психоэмоциональной разгрузки в системе МЧС России» в 2018 году.





Сегодня в Туле открывается научно-практическая конференция психологической службы МЧС России «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика». В течение пяти дней будут проходить круглые столы, обучающие семинары и практические занятия.13 сентября состоится подведение итогов конкурса «Лучший психолог МЧС России - 2018». За это звание поборются психологи из Чеченской Республики, Свердловской, Вологодской, Калужской областей, Приморского и Красноярского краёв.Также в рамках конференции будут объявлены итоги конкурса «Лучшая комната психоэмоциональной разгрузки в системе МЧС России» в 2018 году.

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