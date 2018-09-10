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10.09.2018 11:42 В регионе прошли выборы в Собрания депутатов "Вести-Тула"





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В результате голосования избрано 728 депутатов представительных органов местного самоуправления в 166 округах. Выборы признаны состоявшимися на всех 589 избирательных участках. Представители всех политических партий, наблюдавших на ходом проведения выборов, признали, что волеизъявление избирателей прошло без нарушений.





Накануне состоялись выборы депутатов Собраний депутатов в 64 муниципальных образованиях Тульской области. Впервые на этих муниципальных выборах была использована технология машиночитаемых протоколов. Общая явка по итогам голосования составила 36,65%.В результате голосования избрано 728 депутатов представительных органов местного самоуправления в 166 округах. Выборы признаны состоявшимися на всех 589 избирательных участках. Представители всех политических партий, наблюдавших на ходом проведения выборов, признали, что волеизъявление избирателей прошло без нарушений.

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