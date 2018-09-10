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НОВОСТИ | Общество



10.09.2018 11:42 В регионе прошли выборы в Собрания депутатов
"Вести-Тула"



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Накануне состоялись выборы депутатов Собраний депутатов в 64 муниципальных образованиях Тульской области. Впервые на этих муниципальных выборах была использована технология машиночитаемых протоколов. Общая явка по итогам голосования составила 36,65%.

В результате голосования избрано 728 депутатов представительных органов местного самоуправления в 166 округах. Выборы признаны состоявшимися на всех 589 избирательных участках. Представители всех политических партий, наблюдавших на ходом проведения выборов, признали, что волеизъявление избирателей прошло без нарушений.












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