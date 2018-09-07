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НОВОСТИ | Общество



07.09.2018 19:38 Тула отметит День города на широкую ногу
Анастасия Октябрьская

Тула отметит День города на широкую ногу

| фото |
Начнём отмечать день рождения Тула спортивно. В 9 утра с площади Ленина стартует забег серии «Тульский Марафон» «Оружейная столица». Приходим на старт и сбрасываем калории перед традиционной сковородой жареной картошки, но о ней чуть позже.

Самое долгожданное и ожидаемое событие – торжественное открытие Тульской набережной. Перерезать ленточку будем ровно в полдень. Быть всем. Ну а после официальной части для вас – музыкальный и танцевальный фестивали, модные сеты от ди-джеев, концерт группы «SunSay» и, конечно, красавица набережная во всём очаровании.

На бывшей Пятницкой будут презентованы музейные проекты. Вдоль всей улицы Металлистов свои ряды раскинет арт-базар. Проголодались? Сворачиваем в направление к новому городскому пространству «Искре». Здесь будет вкусно. Пройдёт первый гастрономический фестиваль «Есть что поесть». От фермерских устриц до бургеров. Голод утолить смогут даже самые изощрённые гурманы.

Не обходим стороной и уже не новые городские пространства. На «Ликёрке Лофт» пройдут сразу два фестиваля: рэп-исполнителей и уличного спорта и искусства «Мастера стилей».

Кстати не забудьте, что вы приглашены сразу на три дня рождения: Тулы, Тульской области и Льва Николаевича Толстого. В честь последнего именинника – литературный фестиваль с 14 до 17 часов у памятника великому классику.

В это же время можно будет перекусить шкворчащей на вот этой огромной сковороде картошечкой на набережной Упы со стороны Пролетарского моста. Здесь же – шашлык-пати. В общем, настоящий городской пикник. А ещё фестиваль красок, светящихся шариков и караоке марафон.

Если вы не уверены в своих певческих способностях, оставьте эту работу профессионалам. В 21 час на сцене на площади Ленина – звезда отечественной поп-музыки Макс Барских. После выступления – уже традиционные пиротехническое шоу и фейерверк.

И главное – подарок Туле от небесной канцелярии. По прогнозу синоптиков нас ждут солнечные и совсем не по-осеннему тёплые выходные.













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