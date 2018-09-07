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НОВОСТИ | Экономика



07.09.2018 19:28 На щёкинском химическом гиганте дан старт новым производствам
Алексей Ерёмин

На щёкинском химическом гиганте дан старт новым производствам

| фото |
На сегодняшний день химическая компания «Щёкиноазот» занимает одно из ведущих мест среди российских предприятий и успешно работает не только на отечественном, но и мировом рынках.

«Открывая новые горизонты» – под таким девизом здесь состоялось открытие уникального производства, аналогов которому нет в мире.

В 2018 году компания завершает реализацию четырех масштабных и значимых проектов. В первую очередь – дан старт совмещённому производству метанола мощностью 450 тысяч тонн в год и аммиака 135 тысяч тонн в год соответственно.

В рамках реализации Стратегии развития с 2005 года по настоящее время вложения «Щёкиноазота» в производство составили почти 900 млн. долларов. В строительство комплекса метанол-аммиак инвестировано 18,5 млрд. рублей. Внедрение прогрессивной технологии совместного производства позволяет снизить потребление сырья и энергоресурсов, сократить воздействие на окружающую среду.

Как отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, «Тульская область, которая на протяжении нескольких столетий славилась как кузница вооружения, сегодня доказывает, что важная для российской экономики и другими направлениями и демонстрирует стабильные показатели промышленного производства».

Глава региона вручил главным участникам проекта медали «Трудовая Доблесть» и благодарственные письма. «Тульская область гордится своими химиками и многолетними традициями нашей химической индустрии. Уверен, что новые мощности внесут весомый вклад в развитие этой отрасли, укрепление экономики района и всего региона. Вы создаёте продукцию, которая пользуется популярностью в других странах, участвуете в социальных благотворительных проектах», - сказал Алексей Дюмин.

Здесь же состоялась торжественная церемония символической закладки камня строительства новой установки по производству метанола М-500. Открытие новых производств - часть большой инвестиционной программы, которую реализует «Щёкиноазот». В ближайшие годы будут воплощены в жизнь ещё несколько масштабных проектов.
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