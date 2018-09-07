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07.09.2018 19:08 В Туле троллейбус протаранил стену пятиэтажки: подробности Надежда Долгих





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На выручку сразу же приехала дочь, которая вместе с комиссией и оценила масштабы разрушения. «В той комнате вдоль окна большая трещина, а окно перекошено, оно не закрывается и не открывается», - рассказала Евгения Филатова.



По данным директора «Тулагорэлектротранса» Алексея Марушкина, водитель 1966 года рождения 6 сентября работал во вторую смену, а предрейсовый медосмотр, который должны проходить все водители перед началом маршрута, ничего не показал: «У него произошел инсульт. Троллейбус покатился назад, пересек встречную полосу и врезался в дом. Ремонт квартиры произведём мы своими силами. У нас есть собственная бригада. В дальнейшем произведем косметический ремонт в комнате».



На данный момент водитель находится в Ваныкинской больнице, как и кондуктор, получивший, по словам руководства «Тулагорэлектротранса», перелом руки и ушиб ребер. Ну а жительница теперь очень хорошо проветриваемой квартиры будет ждать ремонта в соседних с обрушением комнатах.



По словам заместителя начальника главного управления по Советскому территориальному округу по ЖКХ Елены Комаровой, «нарушений несущих конструкций не выявлено. Угрозы обрушения в настоящий момент нет. Нет и необходимости переселения».



В начале следующей недели будет готово экспертное заключение, согласно которому станет известна сумма, необходимая для ремонта. А ход работ будет контролировать администрация города.



Дому №13 по улице Дмитрия Ульянова не повезло. Именно его стену протаранил троллейбус. К счастью, в этой комнате в тот момент никто не находился, в соседней была женщина 90 лет. Анна Якушева вспоминает: «Я лежала, читала, и вдруг как взрыв какой-то. Приехала скорая, у меня давление очень повысилось».На выручку сразу же приехала дочь, которая вместе с комиссией и оценила масштабы разрушения. «В той комнате вдоль окна большая трещина, а окно перекошено, оно не закрывается и не открывается», - рассказала Евгения Филатова.По данным директора «Тулагорэлектротранса» Алексея Марушкина, водитель 1966 года рождения 6 сентября работал во вторую смену, а предрейсовый медосмотр, который должны проходить все водители перед началом маршрута, ничего не показал: «У него произошел инсульт. Троллейбус покатился назад, пересек встречную полосу и врезался в дом. Ремонт квартиры произведём мы своими силами. У нас есть собственная бригада. В дальнейшем произведем косметический ремонт в комнате».На данный момент водитель находится в Ваныкинской больнице, как и кондуктор, получивший, по словам руководства «Тулагорэлектротранса», перелом руки и ушиб ребер. Ну а жительница теперь очень хорошо проветриваемой квартиры будет ждать ремонта в соседних с обрушением комнатах.По словам заместителя начальника главного управления по Советскому территориальному округу по ЖКХ Елены Комаровой, «нарушений несущих конструкций не выявлено. Угрозы обрушения в настоящий момент нет. Нет и необходимости переселения».В начале следующей недели будет готово экспертное заключение, согласно которому станет известна сумма, необходимая для ремонта. А ход работ будет контролировать администрация города.





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