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|07.09.2018 18:49 В преддверии Дня Тулы и области награждены отличившиеся жители
|Кира Черьевская
Тульская область меняется и преображается в самых разных сферах. Большая заслуга в этом и самих же жителей, о чём в своём обращении сказали губернатор Алексей Дюмин и полпред президента России в Центральном Федеральном округе Игорь Щёголев. Сегодня он вручил президентский грант победительнице конкурса по господдержке молодых российских учёных доценту ТулГУ Анне Масловой.
«В области активно развивается промышленность. Это, конечно, даёт дополнительные доходы в бюджет и новые рабочие места, - констатировал полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев. – В то же время важно, как неоднократно говорил президент, заботиться об окружающей среде, делать производства чище».
Труд и дело каждого имеет значение. Сегодня наградами были отмечены как военные, так и представители мирных профессий – работники образования, оборонной промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства. Звания «Почётный гражданин Тульской области» удостоены замгендиректора Тульского оружейного завода Леонид Фокин и гендиректор АО «Заря» Александр Попов.
Активно развивается и культурная жизнь в регионе, которая помогает развитию туризма. В Тульской области особенное значение здесь имеет работа усадеб и музеев-заповедников. Продолжательнице традиций семьи Поленовых, директору государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Наталье Поленовой присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Тула не была бы оружейной столицей без её предприятий оборонно-промышленного комплекса. Двум сотрудникам Конструкторского бюро приборостроения присвоены почётные звания. Отныне «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» - токарь-расточник Игорь Боровых. 45 лет жизни трудится на КБП и Николай Овчелупов. Ведущий конструктор предприятия стал заслуженным в Российской Федерации. На церемонию награждения он пришёл с семьёй.
Доблестные страницы истории Тулы и области военных лет продолжают чтить. Почётное звание «Город воинской доблести» в этом году присвоено Узловой.
«Много сделали, но многое ещё предстоит сделать вместе с такими людьми, которые живут на тульской земле, героической, исторической земле. Вместе с вами нам по силам любые трудности. Будем делать наш край лучше, комфортнее и богаче. С праздником вас!» - обратился к собравшимся в зале губернатор Алексей Дюмин.
Подарком для всех гостей торжества стало выступление Ларисы Долиной.
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