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07.09.2018 18:49 В преддверии Дня Тулы и области награждены отличившиеся жители Кира Черьевская





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«В области активно развивается промышленность. Это, конечно, даёт дополнительные доходы в бюджет и новые рабочие места, - констатировал полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев. – В то же время важно, как неоднократно говорил президент, заботиться об окружающей среде, делать производства чище».



Труд и дело каждого имеет значение. Сегодня наградами были отмечены как военные, так и представители мирных профессий – работники образования, оборонной промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства. Звания «Почётный гражданин Тульской области» удостоены замгендиректора Тульского оружейного завода Леонид Фокин и гендиректор АО «Заря» Александр Попов.



Активно развивается и культурная жизнь в регионе, которая помогает развитию туризма. В Тульской области особенное значение здесь имеет работа усадеб и музеев-заповедников. Продолжательнице традиций семьи Поленовых, директору государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Наталье Поленовой присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».



Тула не была бы оружейной столицей без её предприятий оборонно-промышленного комплекса. Двум сотрудникам Конструкторского бюро приборостроения присвоены почётные звания. Отныне «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» - токарь-расточник Игорь Боровых. 45 лет жизни трудится на КБП и Николай Овчелупов. Ведущий конструктор предприятия стал заслуженным в Российской Федерации. На церемонию награждения он пришёл с семьёй.



Доблестные страницы истории Тулы и области военных лет продолжают чтить. Почётное звание «Город воинской доблести» в этом году присвоено Узловой.



«Много сделали, но многое ещё предстоит сделать вместе с такими людьми, которые живут на тульской земле, героической, исторической земле. Вместе с вами нам по силам любые трудности. Будем делать наш край лучше, комфортнее и богаче. С праздником вас!» - обратился к собравшимся в зале губернатор Алексей Дюмин.



Подарком для всех гостей торжества стало выступление Ларисы Долиной.



Тульская область меняется и преображается в самых разных сферах. Большая заслуга в этом и самих же жителей, о чём в своём обращении сказали губернатор Алексей Дюмин и полпред президента России в Центральном Федеральном округе Игорь Щёголев. Сегодня он вручил президентский грант победительнице конкурса по господдержке молодых российских учёных доценту ТулГУ Анне Масловой.«В области активно развивается промышленность. Это, конечно, даёт дополнительные доходы в бюджет и новые рабочие места, - констатировал полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев. – В то же время важно, как неоднократно говорил президент, заботиться об окружающей среде, делать производства чище».Труд и дело каждого имеет значение. Сегодня наградами были отмечены как военные, так и представители мирных профессий – работники образования, оборонной промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства. Звания «Почётный гражданин Тульской области» удостоены замгендиректора Тульского оружейного завода Леонид Фокин и гендиректор АО «Заря» Александр Попов.Активно развивается и культурная жизнь в регионе, которая помогает развитию туризма. В Тульской области особенное значение здесь имеет работа усадеб и музеев-заповедников. Продолжательнице традиций семьи Поленовых, директору государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Наталье Поленовой присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».Тула не была бы оружейной столицей без её предприятий оборонно-промышленного комплекса. Двум сотрудникам Конструкторского бюро приборостроения присвоены почётные звания. Отныне «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» - токарь-расточник Игорь Боровых. 45 лет жизни трудится на КБП и Николай Овчелупов. Ведущий конструктор предприятия стал заслуженным в Российской Федерации. На церемонию награждения он пришёл с семьёй.Доблестные страницы истории Тулы и области военных лет продолжают чтить. Почётное звание «Город воинской доблести» в этом году присвоено Узловой.«Много сделали, но многое ещё предстоит сделать вместе с такими людьми, которые живут на тульской земле, героической, исторической земле. Вместе с вами нам по силам любые трудности. Будем делать наш край лучше, комфортнее и богаче. С праздником вас!» - обратился к собравшимся в зале губернатор Алексей Дюмин.Подарком для всех гостей торжества стало выступление Ларисы Долиной.





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