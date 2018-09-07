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07.09.2018 18:33 Волонтёры Победы в Туле навестили блокадника Ленинграда Вести-Тула





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Добровольцы со всей страны съехались на проходящий в нашем регионе форум, и, как сами же говорят, просто не могли не уделить внимание участникам Великой Отечественной войны, которые живут на героической тульской земле.



«Это очень приятно и желательно, чтобы такое отношение было ко всему старшему поколению, а не только к тому, кто воевал, - сказал волонтёрам блокадник Ленинграда Сергей Юрков, - потому что и те, кто был в тылу, считайте, тоже сражались».



«С ветеранов, с их стойкости и силы воли нужно брать пример», - считает активистка добровольческой организации «Волонтёры Победы» Дарья Офицерова.



Блокадника Ленинграда из Тулы сегодня навестили активисты самой большой добровольческой организации страны «Волонтёры Победы».Добровольцы со всей страны съехались на проходящий в нашем регионе форум, и, как сами же говорят, просто не могли не уделить внимание участникам Великой Отечественной войны, которые живут на героической тульской земле.«Это очень приятно и желательно, чтобы такое отношение было ко всему старшему поколению, а не только к тому, кто воевал, - сказал волонтёрам блокадник Ленинграда Сергей Юрков, - потому что и те, кто был в тылу, считайте, тоже сражались».«С ветеранов, с их стойкости и силы воли нужно брать пример», - считает активистка добровольческой организации «Волонтёры Победы» Дарья Офицерова.





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