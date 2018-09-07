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07.09.2018 16:41 Житель Узловой осуждён за убийство жены и падчерицы Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «4 сентября 2017 года мужчина со своей супругой и падчерицей находились по месту своего проживания. На почве ревности между мужчиной и его супругой произошёл конфликт, в результате которого он нанёс несколько ударов молотком по голове супруге, а потом электрическим шнуром задушил женщину. Смерть наступила на месте происшествия. Свидетелем оказалась несовершеннолетняя дочь потерпевшей. Мужчина испугался того, что девочка может сообщить в правоохранительные органы, и задушил и её электрическим шнуром. Смерть девочки наступила на месте происшествия».



Осужден 45-летний житель города Узловая, признанный виновным в убийстве жены и падчерицы. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 19 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Также с осужденного взыскан моральный вред в размере двух миллионов рублей.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «4 сентября 2017 года мужчина со своей супругой и падчерицей находились по месту своего проживания. На почве ревности между мужчиной и его супругой произошёл конфликт, в результате которого он нанёс несколько ударов молотком по голове супруге, а потом электрическим шнуром задушил женщину. Смерть наступила на месте происшествия. Свидетелем оказалась несовершеннолетняя дочь потерпевшей. Мужчина испугался того, что девочка может сообщить в правоохранительные органы, и задушил и её электрическим шнуром. Смерть девочки наступила на месте происшествия».





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