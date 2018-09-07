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НОВОСТИ | Общество



07.09.2018 15:56 «Ростелеком» просит абонентов быть внимательными!
Вести-Тула

«Ростелеком» просит абонентов быть внимательными

| фото |
В Центральной России появились мошенники, которые пытаются получить доступ к компьютерам и личным данным пользователей, прикрываясь именем «Ростелекома». От лица компании они рассылают электронные сообщения, что некое «ОАО Ростелеком» расторгает договор на оказание услуг доступа в интернет. Письмо составлено грамотно и очень похоже на официальную рассылку.

Злоумышленники используют простые, но эффективные методы социальной инженерии: в сообщении говорится о переходе абонентов «Ростелекома» к его «партнёрам» в связи с вышедшими из строя линиями связи. Компания заявляет, что только эта часть сообщения уже должна насторожить абонентов, поскольку линии связи «выйти из строя» в принципе не могут! Нарушения в работе линий связи случаются только в случаях физического повреждения кабеля или сетевых устройств, и эти аварии устраняются в регламентные сроки.

Если такое сообщение попадёт действительному абоненту провайдера – человеку или юридическому лицу, – люди могут совершить ошибку, поверив информации и невольно открыв злоумышленникам доступ к своим данным. Текст сообщения содержит ссылки, при переходе по которым сразу начинается загрузка вредоносного ПО. Через уязвимости в браузере загружается вирус, что позволяет злоумышленникам получить полный контроль над компьютером пользователя. Письмо также содержит файл-вложение Word, при открытии которого также происходит заражение компьютера.

Определить, что письмо поддельное достаточно просто: неверная форма собственности компании: с 2015 года «Ростелеком» – ПАО, а не ОАО; письма приходят не с домена @rt.ru, а с нетипичных адресов info@primrub.ru, info@ribrab.ru, info@rubpr.ru и т.п.; в письме содержится подозрительные ссылки: можно навести курсор мыши и, не нажимая, увидеть, куда они ведут. Кроме того, если абонент откроет приложенный к письму файл, в тексте он увидит призыв разрешить какое-то «редактирование». Призыв оформлен как «служебное» сообщение от Word, но это не так.

ПАО «Ростелеком» просит всех соблюдать правила безопасного поведения в интернете: не верить подобным сообщениям, не открывать вложения и не переходить по подозрительным ссылкам! Кроме того, для обеспечения безопасности клиентов компания предлагает сервис «Антивирус», который способен помочь избежать негативных последствий от подобных шагов.
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