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07.09.2018 13:30 Новомосковская школа стала одной из лучших в Тульской области "Вести-Тула"





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Школе уже более 60 лет, но почтенный возраст заведения, действительно мало что выдает. Здесь есть современнейший компьютерный кабинет, а в специальные классы, где учатся только воспитанники местной хоккейной команды, съезжаются дети со всей страны.



Учителя гордятся достижениями учащихся. «В нашей школе действительно учатся дети будущего. Они умные, интеллигентные, грамотные», - говорит директор МБОУ «СОШ № 25» города Новомосковска Ирина Бурцева.



Новомосковская школа №25 победила в губернаторском смотре образовательных организаций региона, по подготовке к учебному году.Школе уже более 60 лет, но почтенный возраст заведения, действительно мало что выдает. Здесь есть современнейший компьютерный кабинет, а в специальные классы, где учатся только воспитанники местной хоккейной команды, съезжаются дети со всей страны.Учителя гордятся достижениями учащихся. «В нашей школе действительно учатся дети будущего. Они умные, интеллигентные, грамотные», - говорит директор МБОУ «СОШ № 25» города Новомосковска Ирина Бурцева.













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