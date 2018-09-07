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07.09.2018 13:03 Алексей Дюмин встретился с Антоном Сихарулидзе "Вести-Тула"





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Как рассказал Антон Сихарулидзе, «…в прошло году удалось совместно поработать. Мы открыли большой каток на центральной площади Тулы. Провели два великолепных мероприятия с участием звезд фигурного катания. Всем тулякам это понравилось и поэтому есть предложение и в этом году открыть каток на площади Ленина. тем более, что Тула в этом году столица Нового года в России».



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил спортсмена за поддержку в строительстве нескольких площадок в регионе и пообещал оказывать содействие.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с знаменитым российским фигуристом Антоном Сихарулидзе. Он поблагодарил его за активное участие в жизни Тульской области. Сотрудничество в этом направлении будет продолжено.Как рассказал Антон Сихарулидзе, «…в прошло году удалось совместно поработать. Мы открыли большой каток на центральной площади Тулы. Провели два великолепных мероприятия с участием звезд фигурного катания. Всем тулякам это понравилось и поэтому есть предложение и в этом году открыть каток на площади Ленина. тем более, что Тула в этом году столица Нового года в России».Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил спортсмена за поддержку в строительстве нескольких площадок в регионе и пообещал оказывать содействие.











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