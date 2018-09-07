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НОВОСТИ | Общество



07.09.2018 12:43 В Туле троллейбус протаранил жилой дом
"Вести-Тула"



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Накануне вечером в Туле троллейбус врезался в несущую стену жилого пятиэтажного дома на улице Дмитрия Ульянова.

По предварительным данным, в результате ДТП, произошедшего примерно в 10 часов вечера, пострадали водитель транспортного средства и кондуктор. Женщина, находившаяся в тот момент в квартире, от госпитализации отказалась. Место происшествия уже освидетельствовала комиссия, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как рассказал главный инженер управляющей компании «Оружейная столица» Александр Шуров, «…по результатам экспертизы будут проведены работы по восстановлению данной стены. Сейчас разбирается завал. работы по разбору завала. По поводу убытков жителям нужно обращаться в «Тулагорэлектротранс».
















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