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07.09.2018 12:25 В Туле открылась выставка «Россия Льва Толстого» "Вести-Тула"





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Здесь представлено 37 живописных работ из Государственного музея-заповедника «Ясная Поляна» и более 40 произведений живописи, графики и скульптуры из фондов областного художественного музея. Все работы связаны с философско-биографическим аспектом деятельности Толстого и его пониманием России.









«Россия Льва Толстого». В выставочном зале на Красноармейском открылась новая экспозиция, посвященная 190-летию со дня рождения писателя.Здесь представлено 37 живописных работ из Государственного музея-заповедника «Ясная Поляна» и более 40 произведений живописи, графики и скульптуры из фондов областного художественного музея. Все работы связаны с философско-биографическим аспектом деятельности Толстого и его пониманием России.

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