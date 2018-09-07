НОВОСТИ | Общество







07.09.2018 12:10 В Ефремове подвели газ к участкам для многодетных семей Анастасия Октябрьская





| фото |



Николай Петрунин, депутат Государственной Думы РФ. 14:30 «Это было два с половиной года назад. И вот с тех пор мы занимаемся этой проблемой. Да немножко растянулось по времени, да были сложности. Но, тем не менее, голубое топливо сегодня пришло в дома», - говорит Николай Петрунин.



Чему многодетные семьи несказанно рады. Тут же приступили к тестированию газового оборудования. Семья Миненковых одни из немногих, кто дом на своих законных 15-ти сотках уже построили. И наконец, все вместе позавтракали. Говорят, Новый год будут встречать уже в доме – тёплом и уютном. А там и до дальнейших приятных преобразований не далеко.



Как рассказал глава администрации муниципального образования город Ефремов Сергей Балтабаев, «…сегодняшний момент здесь остаётся сделать освещение и дорогу. Вот мы на следующий год берём на себя обязательства сделать дорогу».



И тогда уж точно у семьи Миненковых появятся соседи. И свист чайников по утрам будет доноситься из каждого дома многодетной семьи.

Да будет газ! На всех 65 участках для многодетных семей в микрорайоне Юго-Западный города Ефремова. Аплодисменты и эмоции искренние. Ведь долгие годы голубое топливо обходило стороной их земли. За помощью жители решили обратиться к депутату Государственной Думы Николаю Петрунину.Николай Петрунин, депутат Государственной Думы РФ. 14:30 «Это было два с половиной года назад. И вот с тех пор мы занимаемся этой проблемой. Да немножко растянулось по времени, да были сложности. Но, тем не менее, голубое топливо сегодня пришло в дома», - говорит Николай Петрунин.Чему многодетные семьи несказанно рады. Тут же приступили к тестированию газового оборудования. Семья Миненковых одни из немногих, кто дом на своих законных 15-ти сотках уже построили. И наконец, все вместе позавтракали. Говорят, Новый год будут встречать уже в доме – тёплом и уютном. А там и до дальнейших приятных преобразований не далеко.Как рассказал глава администрации муниципального образования город Ефремов Сергей Балтабаев, «…сегодняшний момент здесь остаётся сделать освещение и дорогу. Вот мы на следующий год берём на себя обязательства сделать дорогу».И тогда уж точно у семьи Миненковых появятся соседи. И свист чайников по утрам будет доноситься из каждого дома многодетной семьи.









Читать @gtrktula

















