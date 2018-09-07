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НОВОСТИ | Общество



07.09.2018 11:54 Тульские селекционеры мечтают о промышленном производстве винограда
Кира Черьевская



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Каждый сорт – как родное дитя. По-другому и не скажешь об отношении селекционера к плодам своего многолетнего труда. Сколько разновидностей винограда на участке Юрия Зотова за почти 40 лет деятельности, он и сам затрудняется сказать. Каждый куст подписан. Выведенным формам даётся имя, в котором всегда кроется особое значение.

А это «Дик» – можно сказать туляк. И перезимует без проблем и порадует сладкими плодами. Уровень сахара ягод разных сортов сейчас также легко проверить, как уровень сахара в крови человека с помощью специального устройства.

Конечно же, сладость винограда, во многом зависит от погоды. Чем солнечнее лето, тем лучше. И задача, которую поставили перед собой селекционеры - вывести для нашей полосы сорта, которым погода будет ни по чём. Одним из первых таких детищ стала «Изабелла тульская». Сегодня у неё появилось уже немало собратьев.

«Технические сорта в Тульской области наиболее перспективны. – Говорит селекционер Юрий Зотов. – Они устойчивы к болезням, набирают сахара не менее 20% в обыкновенное лето. Так что их можно уже выращивать в промышленных масштабах».

И сегодня нас убедили в высокой урожайности адаптированных для нашей полосы сортов, предложив принять участие в сборе винограда. Всего за 15 минут было собрано два ящика по 15 кг. Так что, возможно, мечте селекционеров о промышленном производстве винограда в Тульской области суждено сбыться. Вопрос когда.
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