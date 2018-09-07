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НОВОСТИ | Общество



07.09.2018 11:26 В Новомосковске развивают социальную сферу
Надежда Долгих



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78 школ и образовательных центров, 16 спортивных объектов и 8 учреждений культуры. Багаж для Новомосковска немаленький, но важно его и развивать. Так, в школе номер 17 обновляют открытый в прошлом году минитехнопарк.

«Мы закупили дополнительные наборы для младших школьников, несколько рабочих станций. Надеемся, в сентябре реализовать проект по введению электронных форм учебников в 10-х классах. Каждый ребенок получит планшет, с которым будет работать. В него будут закачаны учебники, согласно федеральному перечню», - говорит директор СОШ № 17 Андрей Тарасов.

Такой проект реализуется в Новомосковске впервые, а чтобы круг интересов у ребят на информационных технологиях не замкнулся, продолжают появляться новые спортивные учреждения. Как рассказал депутат Тульской областной Думы Александр Рем, «…намечено строительство еще одной тренировочной ледовой арены, она будет открытой. Сегодня мы видим активную фазу строительства дворца спортивных единоборств. И, что очень важно, наши жители принимают активное участие во всех программах благоустройства».

Действительно, жители Новомосковска - одни из самых активных участников программы «Народный бюджет». В этом году реализуются 65 проектов. К сравнению, в прошлом было 25. А общая сумма выросла с 37-ми до 92-х миллионов. «В рамках программы «Народный бюджет» у нас сегодня происходят ремонтные работы кровли. 80% ремонта уже практически завершено. В 2019 году мы подали заявку в ту же программу на покраску фасада и замену стеклопакетов», - рассказывает директор дома культуры «Гипсовый» Наталья Култыгина.

В общем, социальная сфера развивается в ногу со временем, чтобы нынешние школьники не только учились с удовольствием, но и в дальнейшем оставались жить и работать в родном городе.


























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