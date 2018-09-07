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НОВОСТИ | Общество



07.09.2018 10:53 Трём тулякам присвоено звание «Почётный гражданин города-героя»
"Вести-Тула"



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Среди тех, кто в этом году удостоен звания «Почётный гражданин города-героя Тулы» и Иван Васильевич Федосеев. Человек уникальный - полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны. «Хочу искренне, от всех нас поблагодарить за то, что вы отстояли свободу, восстановили страну и заложили фундамент ее прогрессивного развития», - сказал глава Тулы Юрий Цкипури, обращаяст к ветерану.

Строительство, образования, спорт, транспорт, культура - за каждым решённым вопросом - колоссальный труд сотен людей, сотен туляков, которые каждый день делают наш город лучше. Отличившиеся были награждены медалью «Трудовая доблесть», Почетным знаком «За заслуги перед городом», Почетным знаком администрации города Тулы «Тульский меценат». Как отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…берет гордость, когда присутствуешь на подобных мероприятиях и награждаешь наших великих людей».

За последние несколько лет Тула изменилась до неузнаваемости и к своему очередному дню рождения город-герой подходит во всей красе. Взять хотя бы исторический центр города-героя. А ведь ещё совсем недавно сложно было даже представить, что в самом сердце Тулы появится такой уютный квартал. Работы по обновлению коснулись всего исторического центра. Туляки не только любят свой город, свою малую Родину и совместными усилиями делают её лучше, благоустроенней, красивее.
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