НОВОСТИ | Общество







07.09.2018 10:19 На тульской набережной можно увидеть лебедей "Вести-Тула"





| фото |



Для лебедей изготовлены специальные деревянные домики, где птицы могут укрыться от непогоды. Часть реки в этом месте огорожена специальной сеткой, а на берегу установлена табличка с просьбой не кормить птиц.





На тульской набережной обосновались первые водные обитатели. Это белые лебеди. Причем это не дикие водоплавающие птицы, а уже адаптированные к людям пернатые.Для лебедей изготовлены специальные деревянные домики, где птицы могут укрыться от непогоды. Часть реки в этом месте огорожена специальной сеткой, а на берегу установлена табличка с просьбой не кормить птиц.

Читать @gtrktula

















