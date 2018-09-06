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НОВОСТИ | Общество



06.09.2018 18:05 В Туле оценили готовность к празднованию Дня города
"Вести-Тула"



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Готовность Тулы к празднованию Дня города сегодня была в центре внимания участников совещания под руководством губернатора Алексея Дюмина. Глава администрации Тулы Евгений Авилов доложил о проведённых масштабных работах по благоустройству набережной и исторического центра города, а также о том, что приведены в порядок центральные улицы и въездные.

Как сообщили сегодня, в День города будут работать все городские службы в круглосуточном режиме. Для охраны общественного порядка будет привлечено около 500 сотрудников полиции, Росгвардии и даже частных охранных предприятий. В местах проведения мероприятий будут установлены металлоискатели, а накануне они будут проинспектированы на безопасность.

Также будут введены ограничения по передвижению и парковке автотранспорта. Городской общественный в связи с этим будет работать в усиленном режиме. Губернатор призвал за оставшееся время проконтролировать объекты, где ещё идут работы по ремонту. «Необходимо проконтролировать, чтобы после завершения работ не осталось никакого мусора, грязи. Не должно быть сбоев ни в работе коммунальных служб, ни в работе транспорта. Ну а самое главное – это обеспечить безопасность в ходе праздничных мероприятий», - подчеркнул глава региона.

















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