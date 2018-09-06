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НОВОСТИ | Общество



06.09.2018 15:57 В Тульской области от гриппа и ОРВИ планируют привить 45% населения
"Вести-Тула"



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Несмотря на то, что сентябрь продолжает радовать нас теплыми солнечными деньками, стоит вспомнить и о грядущем похолодании. В Тульской области уже сделали прививки от гриппа и ОРВИ более 13 тысяч человек, об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. В прошлом году эпидпорог был превышен почти на 70% во время пика заболеваемости в конце марта.

Наиболее вовлеченным в эпидпроцесс оказалось взрослое население, среди которых пороги были превышены почти в два раза и сохранялись высокими на протяжении всего периода подъема заболеваемости. В этом году мы в очередной раз обратились к руководителям более 100 наиболее крупных предприятий Тульской области с предложением самостоятельно организовать прививки от гриппа для своих сотрудников», - говорит руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

Врачи рекомендуют делать прививки детям с шести месяцев, школьникам, студентам, лицам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, учителям, медработникам. Вакцинация, по примеру прошлого года, будет проводиться в торгово-развлекательных центрах и других местах скопления людей.

Также на пресс-конференции обратили внимание на то, что предварительно записываться к врачу в поликлиниках, чтобы сделать прививку, не нужно. Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «…прививку нужно получать в день обращения в медицинское учреждение. Придя в поликлинику нужно обратится к администратору зала, далее вас должны направить на прием к дежурному врачу, после этого в процедурном кабинете вам будет сделана прививка».













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