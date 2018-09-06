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06.09.2018 15:26 СУ СК направил в суд дело о смерти сотрудника ГИБДД "Вести-Тула"





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Трагедия произошла ночью 17 июня. Обвиняемый на личном автомобиле, на одном из участков пути, совершая обгон, выехал на «встречку» где и столкнулся с автомобилем инспектора ДПС, с которым также находился пассажир. Оба они были доставлены в больницу. Спустя некоторое время сотрудник ГИБДД скончался, а его пассажир получил телесные повреждения, которые судебно-медицинским экспертом квалифицированы как тяжкий вред здоровью.



Как рассказала «…в ходе предварительного расследования обвиняемый признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд».

В Чернском районе Тульской области завершено расследование уголовного дела по факту смерти сотрудника ГИБДД. 45-летний житель Москвы обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Трагедия произошла ночью 17 июня. Обвиняемый на личном автомобиле, на одном из участков пути, совершая обгон, выехал на «встречку» где и столкнулся с автомобилем инспектора ДПС, с которым также находился пассажир. Оба они были доставлены в больницу. Спустя некоторое время сотрудник ГИБДД скончался, а его пассажир получил телесные повреждения, которые судебно-медицинским экспертом квалифицированы как тяжкий вред здоровью.Как рассказала «…в ходе предварительного расследования обвиняемый признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд».









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