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06.09.2018 14:52 В Узловском районе иномарка под управлением пьяного водителя улетела в кювет "Вести-Тула"





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В Алексинском районе автомобиль ВАЗ совершил наезд на препятствие. В результате 18-летний водитель автомобиля и его 17-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение. Сообщают сотрудники ГИБДД.





На 2-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск» в Узловском районе водитель, находившийся за рулем «Шевроле», не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся. Водитель пострадал и был доставлен в больницу. При оказании медицинской помощи у него было диагностировано опьянение.В Алексинском районе автомобиль ВАЗ совершил наезд на препятствие. В результате 18-летний водитель автомобиля и его 17-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение. Сообщают сотрудники ГИБДД.

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