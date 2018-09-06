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06.09.2018 14:46 В Тульском конькобежном центре открылся роликодром Вести-Тула





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Как рассказал председатель Федерации конькобежного спорта Тульской области Валерий Прусов, «виражи выложены специальной выравнивающей смесью, которую закупали в Санкт-Петербурге, а прямые - стяжка на гранитной основе. Одну прямую сделали крупнозернистой для тренировки стартового разгона».



Ранее конькобежцы для тренировок в летнее время использовали Комсомольский и Баташёвский парки, посетители которых зачастую становились на пути спортсменов. Теперь же никто никому не мешает - конькобежцы круглогодично занимаются на своём родном катке.



На территории Тульского детского конькобежного центра в Зареченском округе открылся роликодром. Длина дорожки из специальных материалов - около 200 метров. Теперь и начинающие, и уже добившиеся высоких результатов конькобежцы смогут тренироваться без сезонных перерывов. В холодное время года - на коньках, а в тёплое - на роликах.Как рассказал председатель Федерации конькобежного спорта Тульской области Валерий Прусов, «виражи выложены специальной выравнивающей смесью, которую закупали в Санкт-Петербурге, а прямые - стяжка на гранитной основе. Одну прямую сделали крупнозернистой для тренировки стартового разгона».Ранее конькобежцы для тренировок в летнее время использовали Комсомольский и Баташёвский парки, посетители которых зачастую становились на пути спортсменов. Теперь же никто никому не мешает - конькобежцы круглогодично занимаются на своём родном катке.





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