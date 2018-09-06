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06.09.2018 14:03 Татьяна Мишура: Я чувствую себя лет на 18 Надежда Долгих





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Большую часть жизни - почти 40 лет - она преподает в Тульском колледже искусств имени А. С. Даргомыжского. Играть в две руки, помочь и советом, и делом. Главное - Татьяна Александровна учит чувствовать инструмент. «Раньше у меня всегда были зажаты руки, теперь же они более свободны. Она учит, как прикасаться к клавишам», - рассказала Ангелина Осипян.



А за пределами стен колледжа нет времени ни на что лишнее, скучное и тривиальное. «Я хожу с внучкой в бассейн, вожу её на рисование, мы на скалодром ходим и катаемся с ней на велосипеде в парке, - рассказала Татьяна Мишура. - Кусочек моей души остался на Камчатке, в Швейцарии и в Норвегии. В этом году удалось съездить по Мещере, правда, на два дня, но больше просто не могу себе позволить. Я люблю активный отдых. В Праге каждый день ходила в театры».



Сколько в сутках часов у этой женщины, интересовались многие ее коллеги и знакомые, поскольку даже в манере речи сказывается неуемная энергия. «Я жадная глазами, жадная слухом. У меня в жизни просто очень много всего интересного. А что касается возраста, я чувствую себя лет на 18», - говорит Татьяна Мишура.



Из планов - изучить английский язык, еще раз побывать на Камчатке. И все это, конечно, с музыкой в душе и на кончиках пальцев.



Целая гамма чувств – именно за эту полноту жизни в нотах Татьяна Мишура любит музыку Роберта Шумана, да и свою работу в целом. У станка с клавишами и нотной тетрадью она встречает и свой 68-й день рождения.Большую часть жизни - почти 40 лет - она преподает в Тульском колледже искусств имени А. С. Даргомыжского. Играть в две руки, помочь и советом, и делом. Главное - Татьяна Александровна учит чувствовать инструмент. «Раньше у меня всегда были зажаты руки, теперь же они более свободны. Она учит, как прикасаться к клавишам», - рассказала Ангелина Осипян.А за пределами стен колледжа нет времени ни на что лишнее, скучное и тривиальное. «Я хожу с внучкой в бассейн, вожу её на рисование, мы на скалодром ходим и катаемся с ней на велосипеде в парке, - рассказала Татьяна Мишура. - Кусочек моей души остался на Камчатке, в Швейцарии и в Норвегии. В этом году удалось съездить по Мещере, правда, на два дня, но больше просто не могу себе позволить. Я люблю активный отдых. В Праге каждый день ходила в театры».Сколько в сутках часов у этой женщины, интересовались многие ее коллеги и знакомые, поскольку даже в манере речи сказывается неуемная энергия. «Я жадная глазами, жадная слухом. У меня в жизни просто очень много всего интересного. А что касается возраста, я чувствую себя лет на 18», - говорит Татьяна Мишура.Из планов - изучить английский язык, еще раз побывать на Камчатке. И все это, конечно, с музыкой в душе и на кончиках пальцев.





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