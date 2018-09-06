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06.09.2018 12:57 Отловом бездомных животных в Туле займётся благотворительный фонд Вести-Тула





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В настоящее время с учётом требований действующего законодательства контракт на оказание вышеуказанных услуг находится в стадии подписания. Сразу после этого в адрес подрядной организации будут направлены заявки на отлов безнадзорных животных для исполнения.



В Туле прошло совещание по вопросам содержания безнадзорных животных. По итогам аукциона на оказание услуг по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию, победителем признан Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника».В настоящее время с учётом требований действующего законодательства контракт на оказание вышеуказанных услуг находится в стадии подписания. Сразу после этого в адрес подрядной организации будут направлены заявки на отлов безнадзорных животных для исполнения.

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