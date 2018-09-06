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НОВОСТИ | Общество



06.09.2018 12:38 Тульский театр драмы откроет новый сезон спектаклем по повести Льва Толстого
Вести-Тула

Тульский театр драмы откроет новый сезон спектаклем по повести Льва Толстого

| фото |
В Тульском театре драмы - открытие 242-го сезона. Закономерно, что труппа не обошла вниманием 190-летие со дня рождения Толстого и сегодня представит зрителю свое прочтение повести Льва Николаевича «Дьявол» - спектакль «Грех».

Сюжет передает реальную историю из жизни тульского судебного следователя, страстно, до отчаяния полюбившего крестьянку. Повесть Толстого стала поводом для оригинального спектакля, созданного известным российским театральным режиссёром Геннадием Тростянецким и практически всей труппой.

«Он сделан на основе одной из повестей Толстого, не очень известной повести, рукопись которой он даже спрятал в подшивку стула от жены, - рассказал Геннадий Тростянецкий. - Я думал об этом произведении давно, оно со мной бытовало, и тут раздается телефонный звонок или письмо, в котором руководство театра просит меня подумать о спектакле к 6 сентября по произведению Толстого. Я немедленно ответил, что у меня есть такая идея».
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