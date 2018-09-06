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06.09.2018 12:32 «Автодор» повысил скоростной режим на трассе «Дон» Вести-Тула





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Сейчас здесь проходят организационные мероприятия. Как информирует «Автодор», повышение скоростного режима не только увеличивает пропускную способность, но при неукоснительном соблюдении правил является одним из факторов снижения аварийности, что уже зафиксировано на платных участках автомагистрали М-4 «Дон».



«Автодор» повысил скоростной режим на федеральной магистрали М4 «Дон». С августа на платном участке в Воронежской области разрешенная скорость - до 130 километров в час. В сентябре до 110 километров в час поднимется скорость и на участке федеральной дороги М4 «Дон» в Тульской области (со 170-го по 193-й километр).Сейчас здесь проходят организационные мероприятия. Как информирует «Автодор», повышение скоростного режима не только увеличивает пропускную способность, но при неукоснительном соблюдении правил является одним из факторов снижения аварийности, что уже зафиксировано на платных участках автомагистрали М-4 «Дон».

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