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06.09.2018 11:39 9 сентября в Тульской области пройдут муниципальные выборы Вести-Тула





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Член Общественного совета МО «Ясногорский район» Владислав Плотников: «Считаю, что указанные выборы были проведены на высоком уровне, согласно действующему законодательству. Нарушений обнаружено не было. Я тоже голосовал за кандидата в депутаты и могу с уверенность сказать, что все кандидаты были достойные и уважаемые жители Ясногорского района».



На этом избирательная кампания не завершилась. Ясногорцы готовятся к выборам в муниципальном образовании «Ревякинское». Они состоятся в единый день голосования 9 сентября.



Председатель ТИК Ясногорского района Валентина Тыркина: «Выборы пройдут также в двух пятимандатных округах, нужно будет избрать 10 депутатов. На сегодняшний день зарегистрировано по первому округу 12 кандидатов, по второму – семь кандидатов. Выборы будут организованы на 10 избирательных участках. На шести участках протоколы будут изготавливаться с машиночитаемым кодом, на четырёх - в обычном ручном режиме».



Муниципальные выборы пройдут по всей стране в воскресенье 9 сентября в единый день голосования. 2 сентября в Ясногорском районе состоялись дополнительные выборы депутатов муниципального образования «Иваньковское». Выборы прошли в пятимандатных округах.Член Общественного совета МО «Ясногорский район» Владислав Плотников: «Считаю, что указанные выборы были проведены на высоком уровне, согласно действующему законодательству. Нарушений обнаружено не было. Я тоже голосовал за кандидата в депутаты и могу с уверенность сказать, что все кандидаты были достойные и уважаемые жители Ясногорского района».На этом избирательная кампания не завершилась. Ясногорцы готовятся к выборам в муниципальном образовании «Ревякинское». Они состоятся в единый день голосования 9 сентября.Председатель ТИК Ясногорского района Валентина Тыркина: «Выборы пройдут также в двух пятимандатных округах, нужно будет избрать 10 депутатов. На сегодняшний день зарегистрировано по первому округу 12 кандидатов, по второму – семь кандидатов. Выборы будут организованы на 10 избирательных участках. На шести участках протоколы будут изготавливаться с машиночитаемым кодом, на четырёх - в обычном ручном режиме».





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