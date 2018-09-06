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06.09.2018 10:46 Форум «Волонтёры Победы» продлится в Тульской области до 10 сентября Виталий Моторин





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История «Волонтёров Победы» начинается в 2015 году, когда для празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне формируется Всероссийский волонтёрский корпус. Именно его преемницей является эта, на данный момент самая большая в стране добровольческая организация, которая насчитывает 190 тысяч участников в 85 субъектах Российской Федерации.



Они участвовали в организации праздников на День Победы и шествий Бессмертного полка, они продолжают работать даже здесь на своём празднике, ведь форум волонтёров тоже организовали волонтёры.



А несмолкающие с полминуты овации, которыми ребята встречали пришедшего к ним на встречу ветерана Великой Отечественной, пожалуй, лучше всего говорят о том, кто для них главные в жизни герои. 75 регионов страны, более 800 участников, каждый из которых раз и навсегда решил, почему он хочет быть волонтёром.



- лучше на душе от того, что ты знаешь, что кому-то помог.



- это ещё и самореализация себя. Если ты не можешь помочь себе, ты не можешь помочь другим.



На поддержку идей и проектов, которые здесь представят волонтёры, организаторы готовы выделить миллион рублей.



«Форум организован так, чтобы не просто ребята привезли готовые проекты и показали, что уже умеют, а чтобы научить ребят делать качественный проект, который действительно нужен региону», - рассказала координатор школьного отряда «Волонтёры Победы» Ирина Хает.



Проект Ирины из Марий Эл направлен на продвижение идей волонтёрства в младшей школе, а активисты из Крыма решили защитить пользователей интернета от ложной информации о Великой Отечественной войне.



Проект «Медиа Победа» уже в Туле представили главе нашего региона. Алексей Дюмин в свою очередь поблагодарил ребят за огромный вклад в сохранение исторической памяти о Великой Победе. «Наша прямая обязанность – бережно хранить историю», - напомнил губернатор.



Форум продлится до 10 сентября, но уже в первый же день своей работы он обзавёлся чем-то вроде неформального гимна. Им стала песня в исполнении Олега Газманова, который выступил для участников на церемонии открытия.



Дружелюбие, море улыбок и позитива. Атмосфера на форуме «Волонтёры Победы», куда съехались молодые люди, считающие своим долгом помогать всем и во всём, наверное, и не может быть другой.История «Волонтёров Победы» начинается в 2015 году, когда для празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне формируется Всероссийский волонтёрский корпус. Именно его преемницей является эта, на данный момент самая большая в стране добровольческая организация, которая насчитывает 190 тысяч участников в 85 субъектах Российской Федерации.Они участвовали в организации праздников на День Победы и шествий Бессмертного полка, они продолжают работать даже здесь на своём празднике, ведь форум волонтёров тоже организовали волонтёры.А несмолкающие с полминуты овации, которыми ребята встречали пришедшего к ним на встречу ветерана Великой Отечественной, пожалуй, лучше всего говорят о том, кто для них главные в жизни герои. 75 регионов страны, более 800 участников, каждый из которых раз и навсегда решил, почему он хочет быть волонтёром.- лучше на душе от того, что ты знаешь, что кому-то помог.- это ещё и самореализация себя. Если ты не можешь помочь себе, ты не можешь помочь другим.На поддержку идей и проектов, которые здесь представят волонтёры, организаторы готовы выделить миллион рублей.«Форум организован так, чтобы не просто ребята привезли готовые проекты и показали, что уже умеют, а чтобы научить ребят делать качественный проект, который действительно нужен региону», - рассказала координатор школьного отряда «Волонтёры Победы» Ирина Хает.Проект Ирины из Марий Эл направлен на продвижение идей волонтёрства в младшей школе, а активисты из Крыма решили защитить пользователей интернета от ложной информации о Великой Отечественной войне.Проект «Медиа Победа» уже в Туле представили главе нашего региона. Алексей Дюмин в свою очередь поблагодарил ребят за огромный вклад в сохранение исторической памяти о Великой Победе. «Наша прямая обязанность – бережно хранить историю», - напомнил губернатор.Форум продлится до 10 сентября, но уже в первый же день своей работы он обзавёлся чем-то вроде неформального гимна. Им стала песня в исполнении Олега Газманова, который выступил для участников на церемонии открытия.





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