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05.09.2018 19:24 Маршрут велопробега французского путешественника прошёл через Тулу Кира Черьевская





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Николай Кульпов служил в Нормандии-Неман. В экспоцентре Тульского кремля открыли целый стенд, посвящённый нашему ветерану. Николаю Ивановичу уже 95 лет, но в памяти свежи абсолютно все воспоминания: как в 16 лет мечтал о небе, боялся, что не возьмут в пилоты, и неожиданно взяли, и как потом служил плечом к плечу с французами. «Я удивлялся их храбрости, они безрассудно бросались на противника, который превосходил их по количеству. Мы их научили тактике ведения боевых действий по-русски», - вспоминает ветеран ВОВ Николай Кульпов.



Авиаполк Нормандия-Неман принимал участие в Курской битве, Белорусской операции, в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии. Всего лётчики эскадрильи провели около 900 воздушных боёв, повредили более 80 немецких самолётов. Дружба между пилотами сохранилась на долгие годы, и сейчас поддерживается семьями.



Но далёким от истории людям о легендарной эскадрильи мало что известно. Открытие этих страниц и перевернуло мировоззрение Жонаса Берто. Бывший легионер, а сегодня сотрудник одного из французских банков, неожиданно решается на маршбросок на велосипеде, хотя впервые сел на него год назад.



На встрече с тульскими студентами французский путешественник, а свой путь он преодолевает полностью в одиночку, рассказывал о себе и о неожиданных трудностях, с которыми столкнулся в России - комары в лесу и фуры на дорогах.



Преодолеть 5000 километров - задача не из лёгких, а уж на таком велосипеде это вдвойне сложнее, хотя именно такой велосипед предназначен для кругосветных путешествий.



В наших краях французский путешественник посетил ещё музей оружия и Ясную Поляну. Впереди у него более 700 километров. Его ждут в Иванове, Ярославле и Москве. Из столицы Жонас уже на самолёте отправится домой. А в следующем году он планирует отправиться на Северный полюс, и говорит, что согревать его там будут воспоминания об этом велопробеге.



Позади уже 4300 километров нелёгкого пути. Но бодрости духа Жонасу Берто можно позавидовать. С горящими глазами он общается, хоть и через переводчика, с тем, ради кого и чего затеял свой велопробег. Тула имеет непосредственное отношение к легендарному авиаполку Нормандия-Неман. «Когда я узнал об этой истории, то был впечатлён теми ценностями, которые они пронесли через всю войну», - рассказал Жонас Берто.Николай Кульпов служил в Нормандии-Неман. В экспоцентре Тульского кремля открыли целый стенд, посвящённый нашему ветерану. Николаю Ивановичу уже 95 лет, но в памяти свежи абсолютно все воспоминания: как в 16 лет мечтал о небе, боялся, что не возьмут в пилоты, и неожиданно взяли, и как потом служил плечом к плечу с французами. «Я удивлялся их храбрости, они безрассудно бросались на противника, который превосходил их по количеству. Мы их научили тактике ведения боевых действий по-русски», - вспоминает ветеран ВОВ Николай Кульпов.Авиаполк Нормандия-Неман принимал участие в Курской битве, Белорусской операции, в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии. Всего лётчики эскадрильи провели около 900 воздушных боёв, повредили более 80 немецких самолётов. Дружба между пилотами сохранилась на долгие годы, и сейчас поддерживается семьями.Но далёким от истории людям о легендарной эскадрильи мало что известно. Открытие этих страниц и перевернуло мировоззрение Жонаса Берто. Бывший легионер, а сегодня сотрудник одного из французских банков, неожиданно решается на маршбросок на велосипеде, хотя впервые сел на него год назад.На встрече с тульскими студентами французский путешественник, а свой путь он преодолевает полностью в одиночку, рассказывал о себе и о неожиданных трудностях, с которыми столкнулся в России - комары в лесу и фуры на дорогах.Преодолеть 5000 километров - задача не из лёгких, а уж на таком велосипеде это вдвойне сложнее, хотя именно такой велосипед предназначен для кругосветных путешествий.В наших краях французский путешественник посетил ещё музей оружия и Ясную Поляну. Впереди у него более 700 километров. Его ждут в Иванове, Ярославле и Москве. Из столицы Жонас уже на самолёте отправится домой. А в следующем году он планирует отправиться на Северный полюс, и говорит, что согревать его там будут воспоминания об этом велопробеге.





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