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НОВОСТИ | Общество



05.09.2018 18:39 Алексей Дюмин поблагодарил волонтёров Победы за сохранение истории
Вести-Тула

Алексей Дюмин поблагодарил волонтёров Победы за сохранение истории

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Кто и почему хочет переписать историю Великой Отечественной войны, сегодня обсудил глава региона Алексей Дюмин с участниками Всероссийского форума «Волонтёры Победы», который на протяжении этой недели проходит в Тульской области.

Неформальная встреча добровольцев со всей страны с губернатором проходила в новом молодёжном пространстве «Искра» в Туле. Ребята рассказали Алексею Дюмину о своих проектах, а глава региона в свою очередь поблагодарил их за тот вклад, который они вносят в дело сохранения исторической памяти в нашей стране.

«Хочу вам сказать большое спасибо за вашу включенность, за то, что вы делаете, сохраняете нашу историю в непростые времена для России, - обратился губернатор к добровольцам. - Наши «друзья» пытаются переписать историю, зачеркнуть подвиги советского народа. Наша прямая обязанность – бережно хранить историю».
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