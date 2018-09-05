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05.09.2018 18:39 Алексей Дюмин поблагодарил волонтёров Победы за сохранение истории Вести-Тула





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Неформальная встреча добровольцев со всей страны с губернатором проходила в новом молодёжном пространстве «Искра» в Туле. Ребята рассказали Алексею Дюмину о своих проектах, а глава региона в свою очередь поблагодарил их за тот вклад, который они вносят в дело сохранения исторической памяти в нашей стране.



«Хочу вам сказать большое спасибо за вашу включенность, за то, что вы делаете, сохраняете нашу историю в непростые времена для России, - обратился губернатор к добровольцам. - Наши «друзья» пытаются переписать историю, зачеркнуть подвиги советского народа. Наша прямая обязанность – бережно хранить историю».



Кто и почему хочет переписать историю Великой Отечественной войны, сегодня обсудил глава региона Алексей Дюмин с участниками Всероссийского форума «Волонтёры Победы», который на протяжении этой недели проходит в Тульской области.Неформальная встреча добровольцев со всей страны с губернатором проходила в новом молодёжном пространстве «Искра» в Туле. Ребята рассказали Алексею Дюмину о своих проектах, а глава региона в свою очередь поблагодарил их за тот вклад, который они вносят в дело сохранения исторической памяти в нашей стране.«Хочу вам сказать большое спасибо за вашу включенность, за то, что вы делаете, сохраняете нашу историю в непростые времена для России, - обратился губернатор к добровольцам. - Наши «друзья» пытаются переписать историю, зачеркнуть подвиги советского народа. Наша прямая обязанность – бережно хранить историю».





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