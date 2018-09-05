НОВОСТИ | Общество







05.09.2018 17:22 В новый рейтинг тульских УК вошли не все управляющие компании Вести-Тула





| фото |



В обновлённом рейтинге в зелёный сектор попала 31 управляющая компания, в жёлтый – 107, в красный – 30. В отношении четырёх компаний из Богородицкого, Дубенского, Суворовского и Щёкинского районов осуществляется процедура банкротства. Всего в новый рейтинг вошли 168 управляющих компаний.



Как рассказал начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко, «в рейтинге участвуют не все. Мы не учитываем компании, которые имеют лицензию, но фактически не участвуют в управлении многоквартирными домами, а также не учитываем компании, которые начали управление домами менее чем три месяца назад».



Сегодня в правительстве региона был представлен новый рейтинг управляющих компаний. Такой механизм контроля появился в Тульской области два года назад и успел себя зарекомендовать. Рейтинг составляется Государственной жилищной инспекцией ежеквартально. По традиции он делится на три сектора: зелёный – передовики, жёлтый – хорошисты и красный – аутсайдеры.В обновлённом рейтинге в зелёный сектор попала 31 управляющая компания, в жёлтый – 107, в красный – 30. В отношении четырёх компаний из Богородицкого, Дубенского, Суворовского и Щёкинского районов осуществляется процедура банкротства. Всего в новый рейтинг вошли 168 управляющих компаний.Как рассказал начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко, «в рейтинге участвуют не все. Мы не учитываем компании, которые имеют лицензию, но фактически не участвуют в управлении многоквартирными домами, а также не учитываем компании, которые начали управление домами менее чем три месяца назад».





Читать @gtrktula

















