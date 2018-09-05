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05.09.2018 17:11 Баскетболисты тульского «Арсенала» победили курских «Русичей» Вести-Тула





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В воскресенье, 9 сентября, «Арсенал» отправится на контрольный матч в Московскую область, где сыграет против команды «Зенит-2» из Красной Пахры.





Баскетболисты тульского «Арсенала», продолжающие подготовку к стартовым матчам Кубка и чемпионата России, в спорткомплексе «Новое поколение» провели два контрольных поединка против курских «Русичей». В обеих играх подопечные Виктора Ускова особого сопротивления со стороны соперников не встретили и победили с перевесом в 39 и 49 очков – 104:65 и 86:37.В воскресенье, 9 сентября, «Арсенал» отправится на контрольный матч в Московскую область, где сыграет против команды «Зенит-2» из Красной Пахры.

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