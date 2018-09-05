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05.09.2018 16:25 В Тульском музее оружия отметили 100-летие со дня рождения разработчика «Града» Алексей Ерёмин





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Аналогия более чем уместна: «Град» и его модификация «Торнадо Г», применяемые 50-ю странами мира, самые массовые системы залпового огня в истории. Снарядов для них выпущено больше, чем автоматов Калашникова. А первое же применение «Града» в 1969 году повергло всех потенциальных врагов в шок. И при этой колоссальной эффективности стоимость производства «Града» тогда составило цену автомобиля «Москвич». Придумать такое, говорят коллеги Ганичева, мог лишь гений.



Когда была создана система «Град», специальным решением ВАК ему было разрешено защитить докторскую диссертацию, минуя кандидатскую – случай уникальный. То, что Александр Ганичев создавал более 60 лет назад, актуально и сегодня. «Град» стоит на вооружении многих стран. Опыт и наработки, которые оставил Ганичев своим коллегам, и сегодня применяются на предприятии и во всём оборонно-промышленном комплексе нашего государства.



В стенах Тульского музея оружия сегодня отмечают вековой юбилей нашего легендарного земляка конструктора Ганичева – разработчика не менее легендарной установки «Град». Автомат Калашникова в мире реактивной артиллерии – так о «Граде» говорят экскурсоводы музея.Аналогия более чем уместна: «Град» и его модификация «Торнадо Г», применяемые 50-ю странами мира, самые массовые системы залпового огня в истории. Снарядов для них выпущено больше, чем автоматов Калашникова. А первое же применение «Града» в 1969 году повергло всех потенциальных врагов в шок. И при этой колоссальной эффективности стоимость производства «Града» тогда составило цену автомобиля «Москвич». Придумать такое, говорят коллеги Ганичева, мог лишь гений.Когда была создана система «Град», специальным решением ВАК ему было разрешено защитить докторскую диссертацию, минуя кандидатскую – случай уникальный. То, что Александр Ганичев создавал более 60 лет назад, актуально и сегодня. «Град» стоит на вооружении многих стран. Опыт и наработки, которые оставил Ганичев своим коллегам, и сегодня применяются на предприятии и во всём оборонно-промышленном комплексе нашего государства.









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