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05.09.2018 14:29 В оздоровительных учреждениях региона отдохнули почти 80 тысяч юных туляков "Вести-Тула"





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Она сообщила, что за минувшее лето оздоровились около 80 тысяч детей. В осенний период планируется отправить на отдых ещё 1200 школьников. На территории нашего региона детей принимали 7 санаторных, 15 загородных оздоровительных лагерей, 446 лагерей с дневным пребыванием, 33 лагеря труда и отдыха. 9 организаций оздоровления принимали юных туляков за пределами области.



В целом, летняя оздоровительная кампания прошла без происшествий. Но вместе с тем, был выявлен ряд нарушений. В будущем году эту работу по контролю за безопасностью и питанием нужно усилить – отметил глава региона.



Как рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, «…большинство руководителей загородных оздоровительных учреждений выдвинули на рассмотрение вопрос о создании ассоциации лагерей Тульской области. Это позволит в дальнейшем принимать участие в конкурсном отборе при грантовой поддержке любого уровня».



«Я поддерживаю идею создания ассоциации детских лагерей. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Что касается организованных форм отдыха детей, то мы должны понимать, что время не стоит на месте. Надо делать все для того, чтобы держать руку на пульсе».



В правительстве региона подвели итоги летней оздоровительной кампании. С докладом о том, как отдохнули дети в этом году, перед губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и членами правительства выступила Марина Левина.Она сообщила, что за минувшее лето оздоровились около 80 тысяч детей. В осенний период планируется отправить на отдых ещё 1200 школьников. На территории нашего региона детей принимали 7 санаторных, 15 загородных оздоровительных лагерей, 446 лагерей с дневным пребыванием, 33 лагеря труда и отдыха. 9 организаций оздоровления принимали юных туляков за пределами области.В целом, летняя оздоровительная кампания прошла без происшествий. Но вместе с тем, был выявлен ряд нарушений. В будущем году эту работу по контролю за безопасностью и питанием нужно усилить – отметил глава региона.Как рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, «…большинство руководителей загородных оздоровительных учреждений выдвинули на рассмотрение вопрос о создании ассоциации лагерей Тульской области. Это позволит в дальнейшем принимать участие в конкурсном отборе при грантовой поддержке любого уровня».«Я поддерживаю идею создания ассоциации детских лагерей. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Что касается организованных форм отдыха детей, то мы должны понимать, что время не стоит на месте. Надо делать все для того, чтобы держать руку на пульсе».









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