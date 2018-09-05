В мире животных:
Кот-наркокурьер
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



05.09.2018 14:29 В оздоровительных учреждениях региона отдохнули почти 80 тысяч юных туляков
"Вести-Тула"



| фото |
В правительстве региона подвели итоги летней оздоровительной кампании. С докладом о том, как отдохнули дети в этом году, перед губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и членами правительства выступила Марина Левина.

Она сообщила, что за минувшее лето оздоровились около 80 тысяч детей. В осенний период планируется отправить на отдых ещё 1200 школьников. На территории нашего региона детей принимали 7 санаторных, 15 загородных оздоровительных лагерей, 446 лагерей с дневным пребыванием, 33 лагеря труда и отдыха. 9 организаций оздоровления принимали юных туляков за пределами области.

В целом, летняя оздоровительная кампания прошла без происшествий. Но вместе с тем, был выявлен ряд нарушений. В будущем году эту работу по контролю за безопасностью и питанием нужно усилить – отметил глава региона.

Как рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, «…большинство руководителей загородных оздоровительных учреждений выдвинули на рассмотрение вопрос о создании ассоциации лагерей Тульской области. Это позволит в дальнейшем принимать участие в конкурсном отборе при грантовой поддержке любого уровня».

«Я поддерживаю идею создания ассоциации детских лагерей. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Что касается организованных форм отдыха детей, то мы должны понимать, что время не стоит на месте. Надо делать все для того, чтобы держать руку на пульсе».















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .