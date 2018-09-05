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05.09.2018 12:12 Олег Газманов стал гостем Всероссийского форума волонтеров "Вести-Тула"





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На базу «Ока» в Алексинском районе съехались более 800 активистов добровольческого движения из 75 регионов страны. Им предстоит представить на форуме свои общественные проекты, посетить десятки мастер-классов и встреч с интересными людьми.



Одним из первых гостей стал Народный артист России Олег Газманов, который посвятил всем участникам форума одну из самых известных своих песен.





Песня Олега Газманова стала неофициальным гимном Всероссийского форума волонтеров, который на этой неделе проходит в Тульской области.На базу «Ока» в Алексинском районе съехались более 800 активистов добровольческого движения из 75 регионов страны. Им предстоит представить на форуме свои общественные проекты, посетить десятки мастер-классов и встреч с интересными людьми.Одним из первых гостей стал Народный артист России Олег Газманов, который посвятил всем участникам форума одну из самых известных своих песен.

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