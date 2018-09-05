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НОВОСТИ | Общество



05.09.2018 12:12 Олег Газманов стал гостем Всероссийского форума волонтеров
"Вести-Тула"



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Песня Олега Газманова стала неофициальным гимном Всероссийского форума волонтеров, который на этой неделе проходит в Тульской области.

На базу «Ока» в Алексинском районе съехались более 800 активистов добровольческого движения из 75 регионов страны. Им предстоит представить на форуме свои общественные проекты, посетить десятки мастер-классов и встреч с интересными людьми.

Одним из первых гостей стал Народный артист России Олег Газманов, который посвятил всем участникам форума одну из самых известных своих песен.












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