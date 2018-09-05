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05.09.2018 12:00 В Тульской области на пешеходном переходе сбили пенсионерку "Вести-Тула"





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А около 10 вечера в Богородицке на пересечении переулка Урицкого и улицы Урицкого 33-летний мужчина за рулем отечественной легковушки столкнулся с девушкой за рулем велосипеда. Велосипедистка была госпитализирована с травмами. В ходе оказания медицинской помощи было установлено ее алкогольное опьянение.





Накануне утром в Туле на 115 километре трассы «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» женщина 1989 года рождения, управляя автомобилем «Ивеко» сбила пенсионерку 1939 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пожилая женщина доставлена в больницу с различными травмами.А около 10 вечера в Богородицке на пересечении переулка Урицкого и улицы Урицкого 33-летний мужчина за рулем отечественной легковушки столкнулся с девушкой за рулем велосипеда. Велосипедистка была госпитализирована с травмами. В ходе оказания медицинской помощи было установлено ее алкогольное опьянение.

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