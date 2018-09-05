НОВОСТИ | Общество







05.09.2018 11:50 На улице Агеева в Туле реконструируют трамвайные пути "Вести-Тула"





| фото |



По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству, завершить аварийно-восстановительные работы на участке от улицы Николая Руднева до улицы Тимирязева намечено к 9-му сентября.



А пока на время ремонта в ночное время трамваи № 12 и 13, а также маршрутные такси № 55 изменят схему движения.





К реконструкции трамвайных путей приступили на улице Агеева в Туле.По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству, завершить аварийно-восстановительные работы на участке от улицы Николая Руднева до улицы Тимирязева намечено к 9-му сентября.А пока на время ремонта в ночное время трамваи № 12 и 13, а также маршрутные такси № 55 изменят схему движения.

Читать @gtrktula

















