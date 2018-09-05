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НОВОСТИ | Общество



05.09.2018 11:17 В Ясной Поляне завершился семинар переводчиков
"Вести-Тула"



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В этом году на семинар переводчиков, который проходит в Ясной Поляне уже в тринадцатый раз, собралось около 30 человек. Это специалисты из Германии, Македонии, Италии,Чехии, Великобритании, Франции, Боснии, Израиля, Ирака, Турции, Индии и России.


В Якутии «Войну и мир» можно прочитать как в оригинале, так и на языке коренного народа. А в Турции русскую классику изучают на специальном курсе в школах. Переводов Толстого, Пушкина, Достоевского довольно много и они сильно отличаются друг от друга. «Язык живой, он меняется. – Говорит участник международного семинара переводчиков из Турции Эрдем Эринч. - Турецкий в начале 20 века и сейчас сильно отличается. В связи с этим меняется и техника переводов».


Практически все исследователи сошлись во мнении, что с детальной точностью перевести произведения с русского на другие языки невозможно. Просто в них не всегда найдутся полные эквиваленты, раскрывающие значение использованных автором русских слов. Ещё более детально переводчики и исследователи рассмотрят эти вопросы на международном конгрессе, который откроется уже 6 сентября в Москве.

А в Ясной Поляне уже во второй раз на семинаре присутствует лауреат яснополянской премии по литературе, прозаик, родом из Екатеринбурга Арсен Титов. «Во всех вещах, в каждом слове здесь чувствуется любовь к Толстому. Меня с детства восхитил «Кавказский пленник. Некоторые места из него могу даже цитировать», - говорит Арсен Титов.

















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