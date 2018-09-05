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НОВОСТИ | Общество



05.09.2018 10:53 По программе «Народный бюджет» в регионе ремонтируют учреждения образования
Анастасия Октябрьская



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Фасад бывшей 4-ой школы, сейчас Центра образования №27, не знал ремонта долгих 44 года. С момента постройки здания. Как рассказал директор МБОУ «ЦО №27» Олег Маленков, «…ремонт требовал больших финансовых затрат и рассчитывать на то, что в ближайшие годы будут выделены необходимые средства не приходилось. Когда появилась программа «Народный бюджет», это стало настоящим подарком судьбы».

Цена вопроса – чуть более полутора миллионов рублей. На эти деньги полностью отремонтировали фасад, сделали отмостку, обложили плиткой цоколь. Миллион по программе выделили из областного бюджета, 225 тысяч – из муниципального и 225 тысяч рублей собрали родители школьников. Вот он нехитрый рецепт тотального омоложения здания постройки 1974-ого года. Желающие уже подали заявки на участие в программе на будущий год.

«С 1 сентября идет голосование по объектам «Народного бюджет» на следующий год. По Туле подано 193 заявки, из которых 104 – это общеобразовательные учреждения», - говорит первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин. По области цифры в разы больше. Их озвучили на совещании в правительстве региона. По словам министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антона Агеева, «…на данный момент по «Народному бюджету» 2019 года было подано 1273 заявки. Он были подкреплены подписями 156 тыс. жителей региона. По состоянию на 3 сентября проекты набрали более 7,5 тыс. голосов».

«При всем при этом есть определенные шероховатости, которые мы наблюдаем из года в год. Поэтому необходимо внести некоторые корректировки, чтобы программа «Народный бюджет» работала более эффективно», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

И пока прохожие любуются обновлённым фасадом бывшей 4-ой школы, родители уже подали заявку на участие в программе «Народный бюджет» на будущий год. Также сообща и коллективно хотят благоустроить и заасфальтировать территорию.















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