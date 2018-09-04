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НОВОСТИ | Общество



04.09.2018 18:51 Тульских детей будут знакомить с народными ремеслами
"Вести-Тула"



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Тульская область в числе немногих регионов, где в образовательных учреждениях будут реализовывать программу по ознакомлению детей с традиционными народными ремёслами.

Проект «Азбука народной культуры» рассчитан на 8 лет. Четыре года в детских садах на специальных занятиях и затем ещё четыре года в школах ребят будут знакомить с народными промыслами и ремёслами. Это, по мнению Российской академии художеств, должно привлечь молодое поколение к традиционным народным ремёслам, которые сейчас активно возрождают.

О том, что ещё необходимо сделать для этого в Тульской области, сегодня говорили на расширенном заседании художественно- экспертного совета по народным промыслам. Местом проведения стал ремесленный двор «Добродей» в Туле.

«Я в Туле бывал и раньше, но такое вижу впервые. – Говорит член Правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики Геннадий Дрожжин. - Что касается ремесленников, то мы подготовили законопроект, направленный на их поддержку ремесленников».

Главными площадками для демонстрации народных ремёсел, конечно, являются всевозможные фестивали и выставки. Тульская область вошла в ТОП 5 по числу проводимых фестивалей в стране, и занимает второе место после Московской по количеству официально зарегистрированных брендов.

Отведать чаю из традиционных тульских самоваров вприкуску с известным даже в космосе пряником, смогли и участники сегодняшней встречи. Депутат Госдумы Наталия Пилюс на ремесленном дворе попробовала себя в роли кузнеца. Узнать о традициях бисероплетения, гончарного дела, ковке, филимоновской и тульской игрушек и сделать их собственными руками здесь может каждый желающий по субботам. Рассказать, показать, научить и создать для этого необходимые условия - задачи, которые стоят перед профильными структурами как федерального, так и регионального уровня. Это один из путей возрождения народных промыслов, который в свою очередь даст толчок развитию туризма и экономики.

«Нужно, чтобы люди, которые приезжают в Тульскую область, покупали продукцию народных мастеров. Для этого необходимо создавать туристические кластеры вокруг центров традиционных ремесел», - говорит депутат Государственной Думы РФ Наталия Пилюс.














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