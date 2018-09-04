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04.09.2018 17:46 В Тульской области от гриппа привито более 12 тыс. 800 человек "Вести-Тула"





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В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе обычная, характерная для этого времени. За прошедшую неделю зарегистрировано почти две с половиной тысячи случаев заболеваний ОРВИ не гриппозной этиологии. Это ниже эпидемического порога почти на 40 процентов.







В области продолжается прививочная кампания против гриппа. Получена вакцина для взрослых «Совигрипп», детская - «Ультрикс». По состоянию на конец августа, 12808 взрослых уже привито, к вакцинации детей приступают на днях.В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе обычная, характерная для этого времени. За прошедшую неделю зарегистрировано почти две с половиной тысячи случаев заболеваний ОРВИ не гриппозной этиологии. Это ниже эпидемического порога почти на 40 процентов.

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