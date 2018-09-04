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04.09.2018 17:39 На проспекте Ленина в Туле произошел крупный пожар "Вести-Тула"





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Как сообщают очевидцы, пожар начался на балконе седьмого этажа. В этот момент там находились бабушка и маленький мальчик. Они выбежали из горящей квартиры. Жителей восьмого и девятого этажей эвакуировали.



Ближе к 17 часам открытое возгорание было ликвидировано. Сообщается, что пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.





Крупный пожар произошел сегодня во второй половине дня в Туле. Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже дома по адресу проспект Ленина 135. На место прибыли все экстренные службы. Во время тушения, открытый огонь начал перекидываться и на балконы восьмого и девятого этажей.Как сообщают очевидцы, пожар начался на балконе седьмого этажа. В этот момент там находились бабушка и маленький мальчик. Они выбежали из горящей квартиры. Жителей восьмого и девятого этажей эвакуировали.Ближе к 17 часам открытое возгорание было ликвидировано. Сообщается, что пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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