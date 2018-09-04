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04.09.2018 16:20 Благоустроенный сквер возле ТулГУ назвали Студенческим Вести-Тула





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Все изменения произошли по решению горожан, выбравших именно это место для благоустройства и придумавших название для нового сквера: Студенческий.







Завершены работы в сквере около главного корпуса Тульского государственного университета. Здесь уложено новое плиточное покрытие и газон, установлены новые лавочки и новые опоры освещения, заменен остановочный павильон.Все изменения произошли по решению горожан, выбравших именно это место для благоустройства и придумавших название для нового сквера: Студенческий.

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