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04.09.2018 15:22 На трассе «Крым» погиб водитель иномарки "Вести-Тула"





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В этот же тремя часами позже также в Чернском районе только уже на 295-ом автодороги М-2 столкнулись «Тойота Камри» и ДАФ с прицепом. Тойота улетела в кювет. Водитель иномарки - житель Рязани - получил травмы, не совместимые с жизнью.



На улице Металлургов в Туле под колёса автобуса НЕФАЗ попала 18-летняя девушка-велосипедистка, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.





Накануне около 17-ти часов в Черноском районе - на 275-ом км трассы «М-2» столкнулись «Лада Ларгус» и «Нива Шевроле». В результате водитель Нивы оказался на больничной койке.В этот же тремя часами позже также в Чернском районе только уже на 295-ом автодороги М-2 столкнулись «Тойота Камри» и ДАФ с прицепом. Тойота улетела в кювет. Водитель иномарки - житель Рязани - получил травмы, не совместимые с жизнью.На улице Металлургов в Туле под колёса автобуса НЕФАЗ попала 18-летняя девушка-велосипедистка, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

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